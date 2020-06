"Todo es un delirio": Loreto Aravena respondió a masivas preguntas de sus seguidores por acusaciones de Héctor Morales

Héctor Morales abrió la polémica este lunes, luego de asegurar a través de Twitter que su colega, Loreto Aravena, habría estado implicada en su despido de la radio Play, de Canal 13. Todo esto, aludiendo a la relación sentimental que tenía con Maximiliano Luksic, director ejecutivo de la empresa.

Después de diversas reacciones, la actriz recibió una serie de preguntas y comentarios en sus últimas publicaciones de Instagram, donde usuarios la emplazaban a hablar de lo ocurrido.

Aravena respondió varios comentarios, negando la versión de Morales. "¿Cómo puedes creer algo así?! Como si yo tuviese ese poder! Por favor! Me echaron a mi de canal 13 el año pasado y voy a tener el poder de andar echando a gente! Además me acusa de ´mostrar´ un video que era público! Un viral! 2 dedos de frente po amigo!", sostuvo a uno de sus seguidores.





Otra usuaria intervino en la misma línea y la actriz replicó: "¿por qué alguien, en un medio tan pequeñito podría querer cagar a otro? Con que fin? Si yo misma salí tantas veces a protestar, si estudiamos en la misma Universidad, si trabajamos tantos años juntos? Si tuviese el poder que dice, no me habrían desvinculado en diciembre. Todo es un delirio, no te parece?", concluyó.