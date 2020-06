Princesa Alba: "Tienden a encasillarme en la música urbana y mis referentes son Julieta Venegas o Caetano Veloso"

Aunque como a la mayoría la pandemia le frenó sus planes, Princesa Alba agradece el tiempo que le ha dado la cuarentena para estar con su familia. La estrella del trap local pasa estos días de confinamiento junto a su mamá, abuela y hermano, quien además es guitarrista de su banda. Algo que ha aprovechado para seguir cantando y compartiendo música en sus redes sociales.

El 4 de mayo Trinidad Riveros (23) -verdadero nombre de Princesa Alba- comenzó su ciclo vía Instagram "Canciones que quiero mucho", en el que cada domingo hace covers de temas que le gustan. El primero fue "O Leãozinho", del brasileño Caetano Veloso, al que siguió "El presente es lo único que hay", de la mexicana Julieta Venegas.

Dice que la idea nació para "aprovechar los recursos que tengo en mi casa, porque mi hermano toca guitarra, y para hacer un contenido interesante". "Me gusta que la gente sepa cuáles son mis influencias, cuál es la música que escucho, cuáles son mis cantantes favoritos, porque tienden a encasillarme mucho en que quizás escucho pura música urbana, siendo que mis referentes son lo que estoy mostrando, Julieta Venegas, Caetano Veloso, Chico Buarque", agrega la artista.

Hasta marzo pasado, cuando la pandemia llegó a Chile, Princesa Alba estuvo recorriendo junto a su banda y bailarinas diversos escenarios del país presentando sus sencillos más recientes, "Mi Culpa" y "Me Equivoqué", que lanzó este año.

Pero la pandemia la bajó de los escenarios y la obligó a pausar la vida de giras y tocatas a la que, dice, se había acostumbrado. "Hay gente que lo está pasando muchísimo peor, pero ha sido un cambio bien grande; este ritmo que teníamos con mi banda, que a veces tocábamos cinco veces a la semana y estábamos todo el día juntos, para mí era un ritmo de vida súper rápido al que estoy acostumbrada, porque me gusta vivir muy rápido y ahora todo se transforma", comenta la cantante. Pero le ve el lado bueno al asunto: "También ha sido bacán porque he podido conectar harto con mi familia, con mi abuela, pero es un cambio y también es una oportunidad que se me ha dado para sentarme a componer más, hacer más canciones así que ahí estamos trabajando".

Parte de ese trabajo ha sido prepararse para volver a los escenarios. Pero virtualmente. Princesa Alba es uno de los confirmados para el Festival Stgo Music, ciclo que será entre el 13 de junio y el 1 de agosto y que tendrá a diversos artistas tocando en el Club Amanda, desde donde se hará una transmisión vía streaming pagada.

Una ocasión que la cantante espera con ansias: "Bacán reencontrarme con mi banda después de tanto tiempo porque obviamente a todos nos gusta trabajar, necesitamos a trabajar". Y cuenta que "ensayamos online y vamos a preparar un show diferente, porque no hay público entonces es diferente obviamente".

Sí, o sea no sé si eso se vuelva a repetir tampoco, como que no hay certeza de nada y hay que aprender a vivir con la incertidumbre no más.