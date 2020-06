Karol G generó polémica tras hablar de racismo y usar de ejemplo una fotografía de su perro

La cantante colombiana Karol G, generó polémica en sus redes sociales después de publicar un mensaje por la muerte de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis, Estados Unidos.

"No sé a quién se le ocurrió dividir a la sociedad por ‘Razas’. Usted no tiene un amigo blanco, un primo negro o un compañero caucásico. Usted tiene un amigo, un primo y un compañero. Fuck that", comenzó la intérprete.

Sin embargo, la molestia de sus seguidores llegó tiempo después cuando la cantante publicó la fotografía de su perro, ejemplificando con sus colores las razas. "El ejemplo perfecto de que el blanco y el negro juntos se ven hermosos".

Tras el revuelo que causó entre los usuarios que la calificaron como "frívola" y la acusaron de caricaturizar un problema real, Karol G, publicó un nuevo mensaje aclarando sus dichos.

"Solo existe una raza, la raza humana y ahora veo que la forma en como lo expresé no estuvo bien. Solidarizo con Black Lives Matter porque NADIE debería sufrir de una opresión sistemática por el color de su piel o por pertenecer a un grupo minoritario", replicó.