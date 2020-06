[FOTO] "Me pegué y se me está como inflamando": Belén Mora sufrió accidente mientras ensayaba en "Bailando por un Sueño"

12:16 La comediante se lo tomó con humor y expresó que "por algo me dicen Belenaza, el sobrenombre viene porque siempre me pasan ‘belenazos’"

La jornada de ayer, Belén Mora causó preocupación en "Bailando por un Sueño" porque sufrió un accidente en medio de los ensayos para el estelar.

La competidora apareció para realizar su baile y de inmediato se notó su "chichón" en la frente. la producción del programa mostró el accidente que provocó la lesión.

Mora le contó a sus fanaticos lo ocurrido. "Me pegué y se me está como inflamando, pero me voy a poner hielito ahora, voy a parar y después voy a retomar el ensayo”, relató.

"Por algo me dicen Belenaza, el sobrenombre viene porque siempre me pasan ‘belenazos’, situaciones imbéciles como, por ejemplo, azotarme sola la cabeza contra un objeto y hacerme un chichón. No fue una mala maniobra de Pancho… de hue… no más”, añadió.

Cabe mencionar que la comediante contó que se encuentra bien. “Para tranquilidad de todos no tuve mareos, ni nauseas ni visión borrosa, nada”.