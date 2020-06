Tamara Acosta sobre salud mental: "Ir al psiquiatra te puede salvar la vida"

La actriz Tamara Acosta participó en el programa de Jordi Castell que realiza a través de Instagram, donde se refirió a la cuarentena y compartió que su hija ha visto afectado su humor por culpa del encierro.

La actriz señaló que "los niños lo resienten mucho. Necesitan su colegio, sus amigos, sus abuelos. Olga está un poco más irritable, más estresada. Hay que reconocer que subió el uso de pantalla, éramos estrictos en eso, pero hoy en día pucha son muchas horas, muchos días, muchos meses y ahí vamos tratando de hacer cosas y de que no vea tanta pantalla, porque no les hace muy bien”.

Además respecto a la salud mental, Acosta aseveró que "siempre me han tratado con mucho respeto y mucha gente se me acerca y me pide consejos, y ahí uno ve la dimensión de los problemas de salud mental que hay en el país. 1 de cada 3 tiene algún trastorno mental, es realmente un problema muy grande. Hoy todavía hay mucho prejuicio, es una cosa medio tabú. Sirve ir al psiquiatra, te puede salvar la vida. El confinamiento ha hecho crecer las cifras de depresión, de angustia y de ansiedad”,