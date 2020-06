Ignacia Michelson respondió a usuaria que cuestionó sus postales al desnudo: "Me daría pena si hiciera algo ilegal"

09:58 Las palabras de la ex chica reality desataron un serie de comentarios.

Ignacia Michelson suele compartir diferentes publicaciones en sus redes sociales, muchas de ellas al desnudo, generando diversas reacciones entre sus redes sociales.

Así ocurrió las últimas horas con una de sus últimas postales, donde una de sus seguidores dejó una polémica crítica, cuestionando su actitud y las imágenes que publica.





Sin embargo, Michelson no dejó pasar sus palabras y respondió, sacando aplausos entre los demás usuarios. "Me daría pena si hiciera algo ilegal pero no hay nada de malo el cuerpo es arte", replicó.