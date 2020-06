Denise Rosenthal: "Quiero mostrarme honesta, que la gente pueda identificarse con una figura pop que no sea ficticia"

Desde que se desató la pandemia Denise Rosenthal no ha parado. La cantautora nacional ha hecho versiones "en casa" de sus canciones, ha colaborado con otras artistas como Javiera Mena y Cami, ha tocado vía streaming y ha estrenado nuevas canciones.

El último lanzamiento fue "No olvidar", una canción de corte más íntimo que es un adelanto de su próximo disco y que se suma a "Amor de madre" y "Solo hay una vida", sus dos singles anteriores que completan una "triada", como ella misma le llama. "Son lanzamientos más suaves, más alternativos, no significa que todo el disco vaya a ir en esa línea, pero para mí toda esta búsqueda artística significa mucho en mi proceso y eso quise mostrar con esta triada", explica Rosenthal a hoyxhoy vía Zoom, con las dos Gaviotas, de oro y de plata, que le dio el público en el último Festival de Viña, de fondo.

Sí, lamentablemente o positivamente no sé jajajá mis procesos creativos son súper autorreferentes. Y no sólo por mostrarme a mí, sino que para mí el valor más grande en torno al porqué yo hago música, es porque quiero mostrarme como soy, quiero mostrarme honesta, que la gente pueda identificarse con una figura pop que no sea tan ficticia, tan inalcanzable, tan poco real, tan poco humana.

Hay distintos tipos de libertad, a mi modo de ver, y como la manifiesto en mi canción, es que quiero sentirme libre de ser quien soy, de mostrarme, de no estar buscando siempre una aprobación, de aceptarme, de generar ese autoconocimiento, ese amor propio. Creo que todos en algún momento nos hemos sentido limitados en nuestra libertad, sobre todo en un sistema como el que vivimos hoy, pero lo importante es día a día tratar de estar buscándola. Y eso es para mí también hacer música y reforzarme a mí misma la importancia que tiene no perder mi esencia por lograr mis desafíos.

Sí, yo creo que es una herramienta que puede ser una oportunidad para relajarse y mostrar algo distinto a lo que habitualmente se ve en las redes sociales, que son como un mundo súper ficticio.

Aunque la pandemia puso pausa a lo que tenía planeado, de hecho tuvo que volver de México en marzo por el brote, Denise Rosenthal ha seguido trabajando en cuarentena. Pero también ha compartido parte de su cotidianidad diaria a través de sus redes sociales, donde se le ve junto a sus mascotas, tomando clases de guitarra y hasta compartiendo su gusto por la pintura, lo que terminó siendo un divertido viral.

Es que en realidad como que soy súper trabajadora. Para serte sincera eso es, no me siento cómoda si no siento que estoy avanzando, si no estoy haciendo cosas, si veo que no logro mi objetivo, que es generar contenidos. Entonces si mi canal de comunicación se ve intervenido me tengo que adaptar rápidamente y lograr a toda costa lo que estoy buscando, que es conectarme con la gente. Me pasó todo esto y fue como 'guau', o sea tenía todo un plan de vida, todo tan ordenado, y pasa esto y es como 'no'. Todo es muy frágil y no tenemos el control de absolutamente nada, entonces creo que lo más positivo para mí ha sido tratar de conectarme con la capacidad que tenemos todos los seres humanos de adaptarnos. Claro, hay días que me angustio y me da pena porque digo 'pucha nada de lo que tenía planificado se ha podido concretar', pero no me sigue tanto ese pensamiento, creo que prefiero aferrarme a pensamientos más positivos.

Lo del cuadro fue divertido porque se hizo viral y de verdad no fue con esa intención, fue como súper honesto. En verdad yo igual soy un poco ansiosa entonces cuando pinto tampoco soy tan meticulosa, ese cuadro lo debo haber hecho en una o dos horas, pero lo disfruté porque es como el único espacio que tengo para no exigirme tanto, no tengo que ser una gran pintora para poder pintar. Vivimos en un sistema que se nos exige constantemente ganar y ser lo suficientemente buena, no es tan necesario.

Ir al cerro a caminar, conectarme con la naturaleza, que es algo que extraño mucho, y abrazar a los que quiero, a mi mamá, a mi papá, los extraño.