Ariel Levy contó cómo sobrelleva la cuarentena: "He llorado en bastantes momentos de este encierro"

El actor Ariel Levy participó en el programa de Jordi Castell, "El Aperitivo", donde conversó de diferentes temas, uno de ellos fue el cómo ha pasado su cuarentena.

El intérprete relató que "me vine a pasar la cuarentena a Pirque a la casa de mi papá, respiro buen aire. Mucho mejor estar acá, estoy acompañado, estoy en un lugar donde tengo espacio, puedo hacer ejercicio. Me vine hacer mis tours de lucha a Chile y después apareció el Coronavirus y preferí quedarme acá".

"Soy súper de abrazar y de mirar, no me gusta el contacto virtual, me gusta hacer cariño, que me hagan cariño, así está la cosa no más. Hay momentos en los que te frustras y he llorado en bastantes momentos de este encierro, he llorado porque me gustaría estar en otro lado", detalló.