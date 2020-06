Billie Eilish impactó con íntima revelación: "Nunca me he sentido deseada"

"Not my responsability" (no es mi responsabilidad), es el nombre del video que publicó Billie Eilish en su cuenta de Instagram, donde habló sobre las críticas que suele recibir por el aspecto de su cuerpo y la ropa que suele vestir.

"Algunas personas odian lo que me pongo; algunas personas lo elogian. Algunas personas lo usan para avergonzar a otros; algunas personas lo usan para avergonzarme. Pero siento que siempre están mirando (...) Nada de lo que hago pasa desapercibido, así que mientras siento sus miradas, su desaprobación", comentó.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la cantante habla de su autoestima y como muchas personas la han cuestionado a lo largo de su vida. Ya lo había hecho en una entrevista con la revista British GQ.

"Nunca me he sentido deseada. Mis novios anteriores nunca me hicieron sentir deseada. Ninguno de ellos. Y es una gran cosa en mi vida que siento que nadie nunca me ha deseado físicamente",comentó, causando diversas repercusiones entre sus fans.