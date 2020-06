Confirman fallecimiento de Ciro Watanabe, reconocido chef de programas de cocina

Conmoción ha causado la muerte del chef peruano-japonés Ciro Watanabe, tradicional jurado de diferentes programas de cocina en Chile, como Top Chef y Masterchef, además de liderar la cocina del restaurant Osaka.

Según se informó, su cuerpo sin vida habría sido encontrado por su familia en Lima, ciudad donde se encontraba realizando diversos proyectos.

La noticia ha generado una serie de reacciones en el mundo de la gastronomía. Entre ellos, el cronista Daniel Greve, quien confirmó su fallecimiento en sus redes sociales.

"Y te fuiste, gordo querido. No sabes lo que cuesta escribir esto, pero lo necesario que es para aceptar tu partida. Me reconforta saber que te dije siempre todo lo que te quise y que no me guardé nada”, escribió.

“Hoy voy a brindar por ti. Con mucha pena, pero será un brindis de amor, complicidad y camaradería. Un beso al cielo, gordo lindo. Un beso nikkei, Kung Fu Panda. Te quiero”, añadió junto a una imagen con Watanabe.