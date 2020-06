Monserrat Álvarez contó detalles de su cuarentena: "Nunca había dormido así"

08.06.2020 Además se refirió a su retorno a la pantalla chica donde aseveró que "me he tenido que enchufar de nuevo en las noticias, porque el lunes empiezo y es fuerte el cambio".

La periodista Monserrat Álvarez se encontró en cuarentena por 14 días luego de que se realizará el examen PCR y diera positivo por coronavirus y contó detalles de lo que ha sido el confinamiento.

La comunicadora conversó con LUN donde contó como se ha sentido al pasar los días y dijo que "estoy durmiendo ene, nunca había dormido así, unas nueve o 30 horas por día. Los primeros días traté de limpiarme porque vengo bien exigida profesional y emotivamente desde octubre- Hice un esfuerzo por desconectarme y pase tres o cuatro días sin ver noticias".

Ademas, Álvarez detalló que se dedicó también a ver series, películas y veía Youtube y prácticaba Yoga, trataba de hacer aseo y hablaba mediante WhatsApp. Sin embargo, señaló que "Un día me puse a hacer aseo en el baño y el clóset. Pero me sentí cansada, mal y me metí a la cama por dos días. Era como un cansacio distinto al que sientes siempre".

Sobre su vuelta a la pantalla chica la conductora del matinal de CHV aseveró que "me he tenido que enchufar de nuevo en las noticias, porque el lunes empiezo y es fuerte el cambio. Quiero estar preparada, porque emocionalmente me ha afectado un montón todo lo que ha pasado. Estamos al aire de las ocho de la mañana hasta una de la tarde con noticias super duras. Siento que no acuso recibo, pero por entro me va afectando un montón"