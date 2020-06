[VIDEO] "Calladita más bonita": El tenso cruce entre Ignacia Allamand y Rocío Marengo en MasterChef Celebrity

10:25 La actriz chilena fue eliminada del programa, luego que no pudiera cumplir con los requisitos del jurado.

La noche de ayer estuvo marcada por la eliminación de Ignacia Allamand en MasterChef, pero llamó la atención el tenso cruce que tuvo con su compañera Rocío Marengo.

Todo comenzó cuando Rocío Marengo le pregunto a "Botota, ¿agarraste huevos? ¿Nadie agarró huevos? Se va abrir todo".

Esta intervención no le gustó para nada a la actriz chilena donde le respondió que "hay mucha gente que las cierra con agua, no metas tú más cizaña. Calladita más bonita".

A lo que Marocchino expresó que "te dejó callada" refiriéndose a Marengo.

Finalmente, la argentina manifestó que "me dijo ‘calladita te ves mejor’. Yo tengo buena onda, pero no voy a estar ahí siempre, ese sector de la cocina no existió".

Finalmente, la intérprete chilena no pudo realizar la prueba por falta de tiempo por lo que quedó eliminada del programa.