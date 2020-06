Ingrid Cruz se refirió a la diferencia de edad con su pareja: "La que puede, puede"

La actriz chilena Ingrid Cruz participó en el programa de Jordi Castell, "El aperitivo", donde se refirió a su pareja quien es 14 años menor que ella y aseguró que "la que puede, puede".

La intérprete relató que "yo lo conocí por Nacho Gutiérrez, él me dio el dato, yo estaba con un dolor de espalda muy fuerte, sufro de lumbagos, uso unos tacos enormes para grabar, pero cuando me bajo de los tacos hay un dolor heavy. Él (Ignacio Roco), que es muy maduro y estructurado, me dijo: aquí hay onda, pero no va a ser en una sesión, no vamos a tener onda en una sesión, y me invitó a salir. Él es demasiado profesional, me encantó esa parada de carro. Y ahí ya me encantó y empezamos, y no nos separamos más".

"Me sorprende que todavía sea tema, yo me paro al lado de él, y yo no me siento... claramente hay una diferencia de edad, pero mentalmente no la hay, o si no, no estaría con él. Mentalmente tenemos gustos a fines. Tengo un alma joven, no tengo temas, no quiero tener hijos", aseguró.

Además contó que se sintió expuesta a los medios de comunicación. "Físicamente, en algún minuto, me sentí tan expuesta en los medios, ¿me veré vieja?, me empecé a cuestionar yo. Y yo no me puedo hacer cargo de la tontera ajena, yo estaba súper bien, yo no me estaba cuestionando. Después pensé, la que puede, puede. Ahora no me pasa, ahora me da lo mismo. Me han dicho: debería andar con una de 20, pero yo soy dos de 20", manifestó.