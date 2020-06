Millaray Viera responde románticos mensajes de su pololo a través de redes sociales

Luego de que se diera a conocer la relación que mantiene Millaray Viera y Cristián "Chino" Sepúlveda, quien ejerce como DJ, la pareja comparte románticos mensajes entre sí.

Viera publicó un video en la que aparece cantando y tocando el piano y escribió que "ampliando el repertorio latino para una sorpresa televisiva/musical... Nunca pense´ que alguna vez cantari´a una de Thali´a, mis viditas! Me escuchan? Me oyen? Me sienten? amo".

Su pololo le comentó que "y yo te amo a ti". A lo que ella respondió que "y yo a ti mi Chinito".