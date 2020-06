[VIDEO] "Bailando por un Sueño": Yamila Reyna se retiro en silencio del set luego de fuerte cruce con Felipe Ríos

La comediante Yamila Reyna se presentó ayer en el programa "Bailando por un Sueño", donde tuvo un fuerte cruce de palabras con uno de los miembros del BAR, Felipe Ríos, quien le bajó un punto tras su performance.

El actor le dijo a la participante que “a mí no me fue muy bien en este montaje (…) hay una energía tuya, un rictus de cara, que lo he visto en todos los montajes y en este a mí no me calzó para nada, creo que estaba disociada la cabeza del cuerpo".

Pero lejos de quedarse callada, Reyna manifestó que “yo siento que a ti no te gusto en nada, Felipe, porque siempre que me ha tocado contigo, me bajas un punto, sin excepcion”.

A lo que Ríos señaló que “calma, déjame terminar, no seas tan intensa. La energía está en el cuerpo y eso me incomoda un poco, encontré que el montaje era poco atractivo y esta vez yo les bajo un punto".

“No es novedad. No creo que sea algo personal, es un tema de gusto. Yo creo que es como la Karen Connolly que no le gustaba porque soy una mina grande, más gruesa, tosca (…) yo he hecho mi carrera de comediante con esta intensidad. Lo acepto, pero no lo comparto”, arremetió la comediante.

El miembro del BAR aseveró que “pero no tiene carrera de bailarina. No tienes nada que compartir, sino que

Finalmente, Reyna se retiró en silencio.