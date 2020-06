[VIDEO] Monserrat Álvarez y Daniel Jadue protagonizaron fuerte discusión en vivo: "Se le nota un poco tensa"

Esta mañana se generó un fuerte debate en el matinal de CHV entre el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue y la periodista Monserrat Álvarez en marco del conteo de fallecidos por Covid-19 y las residencias sanitarias.

El edil indicó que "aprovecho para mandarle un mensaje al Gobierno, si han sido capaces de asegurarle una residencia sanitaria al alcalde de Las Condes, lo que me parece muy bien, para que no ariesgue a nadie, yo espero que el gobierno sea capaz de asegurarle ls mismas condiciones a todos los chilenos que tienen mucho menos condiciones para hacer cuarentena en su casa que el alcalde de Las Condes"

A lo que Monserrat Álvarez lo interrumpió para consultarle cómo funcionan las residencias sanitarias en la comuna de Recoleta.

Un poco molesto el edil señaló "pero... les pediría que trataran de escucharme" a lo que la comunicadora respondió que "lo estamos escuchando totalmente".

A lo que Jadue manifestó "se le nota un poco tensa Monserrat, le rogaría un poco de paciencia", esta expresión no le cayó nada de bien a Álvarez que arremetió contra el edil afirmando que "No, eso me parece una falta de respeto. Yo estoy feliz conversando con usted y yo tampoco le voy a decir 'oiga ¿durmió mal alcalde?'"

"Encuentro una falta de respeto lo que me hizo, estamos dialogando", a lo que el jefe comunal expresó "le pido disculpas si usted se ha sentido faltada de respeto, pero yo también considero una falta de respeto que cada vez que yo este argumentado usted me interrumpa".

"Me parece que hay una predisposición y yo le pediría que tuviera el mismo respeto que pide para sí", añadió.

El alcalde reiteró nuevamente las disculpas, pero ambos siguieron interrumpiéndose mostrando su postura frente al debate donde tomó voz Jean Philippe Cretton para aclarar que nunca han querido interrumpir al edil.