"Solo tú y yo sabemos": Dana Hermosilla dedicó emotivo mensaje a Camila Recabarren

"De nuestros mejores momentos, ma´s que felices, en esta cuarentena juntas. no se si si estoy siendo objetiva, pero no me importa, en realidad es lo que menos importa", comenzó escribiendo Dana Hermosilla en sus redes sociales, dedicando un emotivo mensaje a su novia, Camila Recabarren.

En un extenso texto, contó cómo han sido sus días juntas en el Valle del Elqui. "Me duermo sintiendo tu piel…y si despierto en la noche, sentirte me hace sentir a salvo. (...) Y aunque cada cierto tiempo no congeniemos, y si discutimos le digas a tus amigos que me quieres lejos jajaja y yo le diga a los mi´os que esta´s loca, siempre volvemos a esas man~anas que son eternas e infinitas".





"Asi´, aunque algunos duden, solo tú y yo sabemos, lo bien que la hacemos, esta cuarentena juntas", cerró, recibiendo una serie de reacciones por parte de sus seguidores.