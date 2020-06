Loreto Aravena sorprendió tras revelar decisión sobre su futuro laboral

13:45 "No quería dejar a mi hija tanto tiempo sola, me di cuenta de eso, porque ella está muy grande y empezó a reclamarme que me veía poco", comentó.

Loreto Aravena, conversó con la Revista Velvet, a travpes del espacio que transmite por Instagram. En la oportunidad, la actriz habló sobre sus proyectos profesionales, contando que la conducción de un programa es uno de sus proyectos, que incluso ya había iniciado hasta antes de la pandemia.

"Conduje un programa de cine en 13C durante tres temporadas y ahí me gustó el tema de la conducción, después hice un programa de deporte que nunca salió al aire y era súper entretenido hacerlo porque a mi me gusta el deporte. De ahí llegó el ofrecimiento de hacer un programa de corte social y me encantó la idea, conectar con la gente", aseguró.

Sin embargo, reveló una decisión relacionada con su hija Ema, asegurando que no volverá ha hacer teleseries.

"Desde el minuto que tuve a Ema la vida cambió, yo valoro todo, desde que respiro, doy gracias porque estoy viva y puedo disfrutarla. Incluso ahora el nivel de exposición que tengo, me conflictúa, a medida que Ema va creciendo, ella va ir leyendo cosas que yo he leído super chocantes", aseguró.

Por lo mismo, indició que "desde hace un tiempo, cerca de un año, tomé la decisión de no hacer más teleseries, porque la cantidad de pega era demasiada, no quería dejar a mi hija tanto tiempo sola, me di cuenta de eso, porque ella está muy grande y empezó a reclamarme que me veía poco".