Pamela Díaz dijo que "ya no hago más transmisiones entonada”

La animadora de CHV, Pamela Díaz, se refirió al último streaming que realizó con Jean Philippe Cretón que llamó la atención a sus seguidores.

Díaz conversó con La Cuarta y confesó que “el otro día hice un ‘en vivo’ y me arrepiento. Esta transmisión la hice porque estoy sobria y porque se trata de La Cuarta. Ya no hago más transmisiones entonada”.

“Me dio lata, después me llamó mucha gente. Igual lo pasé bien, pero hubo cosas que no me acordaba al día siguiente. Hasta mi mamá me llamó para retarme, jajajá”, añadió.

Además, Pamela Díaz comentó en el ámbito laboral que "hoy no me veo en un matinal. El año pasado pedí un programa de servicio y luego pasó todo esto”.

Tambien la "Fiera" contó que si existió un coqueteo con su compañero Jean Philippe Creton y aseguró que “hay un tema de morbo de la prensa y la gente, porque nos llevamos bien, existe comunicación".

"Nos tocaba estar todo el día en el canal juntos, pero no hay nada. Sí tuvimos un coqueteo buena onda y nada más. Nunca nos besamos ni anduvimos de la mano”, cerró.