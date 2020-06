Esposo de Javiera Suárez contó como ha sido pasar la cuarentena junto a su hijo: "Ha sido un regalo"

El esposo de la comunicadora Javiera Suárez, Cristián Arriagada, contó detalles de su cuarentena y cómo ha sido vivir en esta situación junto a su hijo Pedrito Milagro.

El doctor conversó con LUN y relató que "al que para todos han sido meses complicados, de mucha incertidumbre y que nos ha onligado a cambiar toda nuestra estructura. Tenemos la suerte de que no nos falta comida, ni techo y eso sin duda que da mucha paz; no me puedo lo difícil que debe ser vivir esto en condiciones más al limite".

Además contó que una de las ventajas de esta situación ha sido poder ver cómo su hijo ha crecido. "Personalmente ha sido un regalo poder pasar tanto tiempo con Pedro. Entiendo que para muchos padres se hace difícil la vida con niños en la casa y lo demandante de mantenerlos al día con las clases online".

"Yo tengo la suerte de que Pedro es chico y se adapta fácilmente a casi todo. Ha sido increíble vivir estos meses tan juntos todo el tiempo, te permite ser más cómplices y participar en todo su día".