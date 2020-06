[VIDEO] Julia Vial desmintió brote de Covid-19 en La Red: "Estas afirmaciones falsas nos afectaron como programa y como canal"

El canal La Red tuvo un complejo fin de semana luego de que según informaciones al menos seis personas habían dado positivo por Covid-19, algo que salió a desmentir la conductora del matinal "Hola Chile", Julia Vial.

La animadora expresó que "queremos aclarar que no existe tal brote, pero que efectivamente tenemos un compañero que está muy complicado hace un par de semanas, y que estamos como canal con él, acompañándolo"

"Nuestro editor periodístico efectivamente tiene coronavirus pero él se contagió en el supermercado y de inmediato entró en cuarentena. Él está precisamente saliendo de la enfermedad. Le enviamos nuestros saludos a Javier Cavallín (Editor de Hola Chile) y a nuestro compañero que está complicado", añadió.

Además, aseveró que "este canal es, sino el más que ha tomado precauciones con todas las personas. Están las tías del aseo que vienen todos los días, se sacan la mugre, son nuestra primera línea para evitar los contagios. Está Julito, está también Hernán, que andan con las máquinas sanitizando absolutamente todo en el canal, se han tomado todos los resguardos. No invitamos gente. Hace mucho tiempo que no está nadie viniendo a este canal para evitar cualquier tipo de contagio".

"Entonces aquellas personas que nos quieren hacer daño como canal y no tienen nada mejor que hacer, los invito a ayudar a las ollas comunes, a la gente que está sufriendo, en vez de inventar información falsa, que no tiene patas ni cabeza, solo preocupar a personas. La verdad no tiene lógica, porque no hay ningún brote en el canal, así que a ocupar mejor ese tiempo de ocio que están teniendo algunas personas a la hora de inventar supuestos brotes que no existen y que no son tal", cerró.