Joaquín Méndez se personificó como una mujer y comentario de Camila Recabarren generó una ola de reacciones

Joaquín Méndez, generó una serie de comentarios después de compartir una postal en sus redes sociales, donde parece personificado como si fuera una mujer.

El trasandino lució una rubia y frondosa cabellera, recibiendo más de 50 mil "likes" por parte de sus seguidores.

"Ahora si... me das o no me das???? !!! Prometo que después subo una nudd... #love", escribió junto a la publicación.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el comentario de su ex pareja, Camila Recabarren, quien ahora mantiene una linda relación con Dana Hermosilla, le contestó: "Ahora si que si jajajaja".