Tonka Tomicic sorprendió tras contar que hackearon su WhatsApp: "Todavía no se sabe cómo entró"

Tonka Tomicic, reveló que su aplicación de WhatsApp fue hackeada. Según contó a LUN, sospecha que habría pasado cuando la pantalla de su celular se fue a blanco, en el momento en que estaba escribiendo en un grupo.

"Me pareció raro y se fue a blanco como cuando uno recién baja la aplicación. Fue como empezar desde cero, me pidió que ingresara mi número de teléfono y un código. Intoduje mi teléfono, pero la aplicación ya no reconocía mi teléfono, no alcancé a meter ningún código", sostuvo.

La denuncia del hecho fue realizada por la modelo a la Policía de Investigaciones, debiendo dejar de utilizar el móvil. "Están investigado porque todavía no se sabe cómo entró. Yo creo que en el momento en que el WhatsApp se me fue a blanco ya me lo habían usurpado", comentó.