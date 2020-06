[VIDEO] Pablo Alborán: "Estoy aquí para contarles que soy homosexual, que no pasa nada y que la vida sigue igual"

"Estoy aquí para contarles que soy homosexual, que no pasa nada y que la vida sigue igual", dijo Pablo Alborán, a través de un video que publicó en sus redes sociales.

El artista aseguró que contarlo a sus seguidores, es una forma de "sentirme libre, igual que mis canciones". Y en este sentido, aseguró que ha "luchado siempre contra cualquier expresión que vaya contra de cualquier libertad o igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la homofobia y hoy quiero que mi grito se haga más fuerte y tenga más valor y peso".

"En mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de amar a quien he querido, me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños. En mi trabajo jamás me sentí discriminado u odiado", añadió.





Y cerró, asegurando que espera que "este mensaje le haga más fácil el camino a alguien, pero principalmente esto lo hago por mi".