Álvaro Escobar tras su despido de TVN: "Literalmente, me enteré por la prensa"

Según la entrevista que publicó el diario LUN, el artista Alvaro Escobar fue despedido de TVN pero aún no ha hablado con el canal para referirse a su despido, información que sólo ha podido saber por la prensa.

De hecho el periódico señala que existe u "llamado de alerta" cerca de las 20:33 tras un mensaje de LUN, Escobar recibió el llamado y aseguró que "de Televisión Nacional no sé nada hace 20 días, fue la última vez que hablé con alguien de TVN. No me han requerido para hacer ningún problema".

Por su parte, el tabloide conversó con Nicole Sternsdorff subgerente de comunicaciones y asuntos públicos del canal público donde señaló que "en el contexto de que Rojo fue suspendido a raíz de la pandemia, TVN hizo uso de su facultad de término de contrato con Álvaro Escobar".

Por su parte, el animador contó a Radio Bío bío que "yo no tenía idea (de la desvinculación). Nadie habló conmigo, ni siquiera por un mensaje de Whatsapp. El único mensaje que recibí fue el tuyo".

"Quiero ser más original, porque esa cuña le han usado para todo, pero no la puedo superar, literalmente, me enteré por la prensa".

Tras esta situación manifestó que si esto no se aclara "evidentemente uno hace lo que se hace en estos casos, que es recurrir a los tribunales (...) Quiero imaginar que es un error y que no hay mala fe"

Finalmente, aseveró que no se ha comunicado con el canal porque "no me corresponde a mí hacerlo, menos en estos términos... no creo que me corresponda a mi llámarlos".