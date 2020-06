Gala Caldirola respondió a usuaria que comentó su fotografía desde la playa y generó una ola de reacciones

Diversos comentarios y reacciones generó Gala Caldirola, después de publicar una fotografía desde la playa en Turquía.

Y es que, además de halagos por su look, una de sus seguidoras le preguntó sobre la situación de la pandemia, haciendo alusión a que se encontraba al aire libre.

Ante esto, la española respondió: "En Turquía pasó hace tres meses lo mismo que está pasando ahora en Chile, la gente ya tomó conciencia y ahora todo está mucho mejor, me da pena ver que Chile está en una situación tan complicada pero a la vez me da rabia pues tenían el ejemplo de países que ya habían pasado por eso y aún así, la población no tomó las medidas necesarias", escribió la modelo.

Asimismo, aseguró que "la responsabilidad no es solo de la población, también de el gobierno, las medidas necesarias las tomamos todos juntos", replicó.