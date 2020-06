Yuyuniz Navas generó diversas reacciones en Twitter tras publicar comentarios en medio de la pandemia: "Hasta cuándo las quejas"

“Hasta cuándo las quejas, críticas. Hasta cuándo culpas a otro. El único responsable aquí de tu vida, eres tú. Reinventarse es la única responsabilidad y asumir que tú creas tu día. Ni el Estado, ni el jefe, sólo tú“, escribió Yuyuniz Navas en su cuenta de Twitter.

La actriz generó revuelo por sus palabras en medio de la pandemia, recibiendo diversas respuestas de los usuarios de la plataforma. A tal nivel que se convirtió en trending topic.

Tras las repercusiones, volvió a intervenir, escribiendo un nuevo mensaje: "No me llegan tus críticas, ni juicios ni insultos. Es lamentable tu pobre discernimiento para distinguir la verdad. No soy oveja ni sigo rebaños. Tus interpretaciones sólo hablan de ti. Cree lo que quieras creer, es tu vida. Yo vivo la mía conscientemente", replicó.

Pero no terminó ahí y más tarde volvió a comentar: "El comunismo nunca ha funcionado, y la violencia no conduce a nada. Es más fácil quedarse ignorante y culpar al otro, es valiente tomar el protagonismo de la vida, y elegir como vivirla (...)Definitivamente la mayor pobreza no es material, sino espiritual. Eso es lo que hemos desconocimiento, y lo que nos tiene tan pobres #Rechazo", cerró.