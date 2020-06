Ingrid Parra le recordó a Jordi Castell una antigua crítica que hizo contra su apariencia

Ingrid Parra, participó en el programa de Jordi Castell, "El Aperitivo", donde habló de diferentes aspectos de su vida.

Sin embargo, fue antes de empezar la conversación en profundidad, cuando la rubia le recordó al fotógrafo un incómodo episodio, que aunque no se conocían en persona, Castell ya había emitido comentarios sobre ella.

"En esos programas anteriores de farándula me viste un par de veces hablando del look y feo feo, pero te perdoné, ya está olvidado. Me dijiste: ´tan bonita, pero tan chana´. Entiendo que es un programa de televisión, no me lo voy a tomar en serio", sostuvo.

Las palabras exactas de Jordi en 2016 fueron: "Lo que pasa es que ese traje de baño con esa pollera tubo, se excede, se ve horrenda. ¿Cómo una niña tan linda puede verse tan ‘chana’?”.

Ante esto, el animador quedó sorprendido y le pidió disculpas a Parra. "Qué vergüenza, perdóname!, este programa no puede empezar antes que me perdones, que vergüenza lo que te dije, aparte eres lo menos chana que hay. Perdona por haberte dicho chana".

Tras este episodio, el programa siguió adelante, pero generó una serie de comentarios entre quienes estaban presenciando el espacio.