Carlos Zárate generó diversas reacciones tras dramático mensaje en Twitter: "El alma ya no me da"

El periodista de Canal 13, Carlos Zárate, dio que hablar después de utilizar su cuenta de Twitter, para compartir un video de Rubén Blades, con el fin de enviar un profundo mensaje a sus seguidores.

"Tómese el tiempo de verlo, por muchas razones y por tantas otras que me afectan y seguramente los afecten por estos días tan difíciles y jodidos, que explican mis silencios y los suyos", comenzó.

Y siguió, asegurando que su mensaje va dedicado "para aquellos que han perdido a alguien, para otros que aman a sus hijos en silencio o a viva voz, para quienes viven a sus amigos como la vida misma. Un abrazo grandote de alma. Me perdonan no me da para escribir más. Prefiero callar lo que no significa que esté de acuerdo".





Y cerró, asegurando que "solo que el alma ya no me da. Agradezco su generosidad, algunos lo entenderán, otros festinarán con esto pero el peor silencio, es el que tengo desde hace varias semanas, el de la impotencia, el de no poder hacer nada que evite esta desgracia. Cuídense para cuidarnos todos", concluyó.