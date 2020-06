Álvaro Salas: "De verdad la gente necesita distenderse, necesita verle un poquito el lado simpático a la vida"

Después de más de tres meses encerrado, Álvaro Salas decidió que ya era tiempo de volver a los escenarios. Aunque fuera de manera virtual. Pese a que admite que la pandemia "no tiene nada de divertido", buscó en sus propias vivencias en cuarentena ideas para sacar carcajadas.

El resultado de esa búsqueda es "A contagiarse de la risa", un show en el que, tal como su nombre lo sugiere, aborda la actualidad y que estrenará el próximo 31 de julio en la nueva plataforma Arena Virtual. Aunque cuenta que ha estado preparándolo en su casa en Viña del Mar, Salas explica que para presentarlo volverá a subirse a un escenario, desde el que transmitirá al público vía internet.

"Esto va a ser grabado en un estudio como corresponde, con todos los protocolos sanitarios habidos y por haber, sin público presencial obviamente, pero en un escenario como se merece el público, para que vean un espectáculo que realmente valga la pena y durante una hora nos olvidemos un poquito de todo este confinamiento", detalla al teléfono a hoyxhoy. "Los humorista necesitamos el feedback del público, es súper incómodo estar contándole chistes a las mesas y a las sillas, entonces un escenario por lo menos te da otro carácter", agrega.

Dice que la idea de montar este espectáculo nació del "interés de los que trabajamos en esto ya de hacer cosas, porque tenemos para rato para estar en la casa guardados y también con la preocupación de que de verdad la gente necesita distenderse, necesita verle un poquito el lado simpático a la vida, porque para qué estamos con cosas, ya vamos para los cuatro meses de encierro y la gente necesita relajo".

Sobre la rutina adelanta que abordará "la pandemia, pero con mucho respeto con la gente que lo está pasando mal". "Quiero que sea una ayuda para alivianar un poco la situación", agrega.

De divertido no tiene nada, para qué estamos con cosas. Uno ve las noticias y termina deprimido porque quisiera que esta curva empezara a descender y la vemos que se mantiene firme. Por eso te digo que lo haré con mucho respeto. Me voy a poner yo como víctima de lo que está pasando con el encierro, cómo es después de tantos años viajando por el país, e incluso a veces al extranjero, hacer todo eso dentro de la casa.

Aunque cuenta que ha visto su trabajo afectado desde octubre pasado, a raíz del estallido social, ve con optimismo la posibilidad de seguir haciendo humor usando la tecnología. "Gracias a Dios que esta pandemia nos pilló en esta época en que la tecnología y los medios nos permiten salir al mundo. Imagínate años atrás, esto no lo vivieron nuestros padres, nadie sabe cómo enfrentar una cosa así", reflexiona.

Confiesa que hasta hace poco era reacio a las redes sociales, pero que con la pandemia se animó a hacerse una cuenta de Instagram (@Alvarosalasoficial), en la que ya suma algunos miles de seguidores. "Yo me había resistido mucho tiempo a las redes sociales y hace dos o tres meses tengo Instagram y tengo bastantes seguidores, no pensé que la gente iba a ser tan cariñosa", comenta.

Tras animar recordados programas, Álvaro Salas lleva varios años alejado de la televisión. Sin embargo, cuenta que con la pandemia le ha pasado que la gente le comenta rutinas de antiguos espacios, como "Martes 13". "La gente, en la avidez por algo entretenido, está recurriendo a los humoristas", dice.

Yo lo único que le critico a la tele actual es que la gente necesita un poco de tranquilidad y paz. Yo en lo personal veo las noticias todas las mañanas, me interesa el informe diario para ver cómo van las cifras, pero no me quedo pegado porque se repiten y si hay un tema que causó buen rating lo repiten 3 o 4 veces. Eso encuentro que no nos hace bien mentalmente a los televidentes,y sí haría más hincapié en los programas de entretención, de relajo.