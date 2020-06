“Pollo” Fuentes debutará con un show en streaming: “Desde los 18 años que estoy cantando y me muero sin cantar”

Después de 54 años de trayectoria, José Alfredo Fuentes volverá a tener un debut en la música el próximo 26 de julio, cuando hará su primer concierto por streaming, que bautizó “Pollo a domicilio”.

Al teléfono desde su casa explica que lo hará casi por una necesidad vital de hacer lo que siempre ha hecho: cantar. “Llevamos muchos meses sin poder hacer prácticamente nada, veníamos de octubre con poquitas cosas, así que pucha, tengo ganas de poder hacer lo que he hecho toda mi vida, desde los 18 años que estoy cantando, ya tengo 72 y sigo cantando, y me muero sin cantar”, explica el intérprete.

Será un show en el que lo acompañarán dos guitarristas, que estarán junto a él en su casa, con todas las medidas de resguardo necesarias, transmitiendo para quienes adquieran una entrada a través del sistema passline.com.

“Vamos a pedirle a los jóvenes que le enseñen a los mayores a conectarse o que lo hagan ellos mismos”, dice Fuentes. “Pero es bien fácil”, agrega y explica a las personas de su generación que no estén tan familiarizados con la tecnología: “Tú te conectas en passline.com, te llega a la casa una clave y con esa entras a un link el día 26 de julio y entras al show”. “Esto es mucho más fácil que todas las cosas que han tenido que hacer para conseguir los bonos y esas cosas”, concluye entre risas.

El espectáculo además tendrá un objetivo benéfico, ya que será transmitido gratuitamente para adultos mayores de la Fundación Las Rosas. El músico adelanta que además “estamos en conversaciones con el Senama para regalárselo y a la alcaldesa de La Pintana quiero regalárselo también para los adultos mayores de algunos hogares”.

Yo ya he estado grabando muchas cosas y no me compliqué mayormente esperando aplausos, para un humorista debe ser terrible porque no escucha risas ni aplausos por sus chistes, pero para un cantante no es tanto, porque uno se mete tanto en lo que están contando en cada uno de los temas que no afecta mayormente. Eso sí, echo de menos ver las caras de las personas. Tengo muchas ganas de estar con la gente, de quedarme al final de mis presentaciones -como lo he hecho siempre-, que me saco fotos con 40 o 50 señoras. Todo eso no lo podemos hacer y vamos a tener que esperar un buen tiempo por lo que se ve.

Fuente explica que no fueron sólo las ganas de volver a cantar las que lo motivaron a planear este concierto virtual, sino también “poder darle trabajo a mis músicos y a la gente que trabaja conmigo”, que en estos tiempos, como la mayoría de los artistas, sufren las consecuencias de meses sin poder trabajar.

“Nosotros los músicos, los artistas en general, vamos a ser los últimos en volver a trabajar, porque necesitamos a la gente, nosotros trabajamos para grupos de gente y nos queda harto para estar sin trabajo”, plantea.

Y cuenta: “Nosotros somos siete y estamos sin trabajo y llamándonos constantemente, viendo qué necesidades podemos tener, porque nos aflige esta situación económica que conlleva la pandemia”.

“Los músicos no cabemos en ninguno de los bonos, no estamos, no figuramos en ninguna parte que nos puedan echar una manito. Y es curioso, somos los últimos en este tipo de tragedias y somos los primeros en estar presentes cuando nos necesitan para la Teletón, los temporales, los primeros que saltan a trabajar benéficamente son los artistas, pero en estas circunstancias somos un poquito olvidados”, alerta.

Su regreso virtual a los escenarios no es el único proyecto que ha planeado Fuentes en cuarentena. Por estos días además alista sus “Pollo cápsulas”, una serie de videos que está trabajando junto a la productora Fisu Multimedia de Ricardo Fica y que, explica, promoverá entre municipios y empresas “para que ellos se las regalen a su gente a través de sus redes”.

“Es un show más conversado, tiene mucho de historia, de anécdotas”, detalla sobre las cápsulas digitales de 20 minutos que lo harán volver a la animación.

Aceptándola, bien supervisado por mis hijos a través del teléfono, que me dicen que no salga, y la verdad es que no lo he hecho. Y acepto esta soledad porque nunca le he tenido miedo, pero cuando es obligada uno no deja de darle vueltas en la cabeza a muchas cosas. Cuando tienes 72 años y te quedan ocho para los 80, un mes de encierro es como un año de vida que uno está perdiendo, eso me complica un poco. Me doy vueltas en la noche, me cuesta dormirme. Y sentir que estás con las manos atadas, con la garganta cerrada porque no puedes cantar, que es lo que yo he hecho siempre, y con la incertidumbre de hasta cuándo va a durar esto, y desde luego con la pena inmensa de lo que está sufriendo la gente.