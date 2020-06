[VIDEO] José Miguel Viñuela impactó con relato sobre complejo momento familiar por el Covid-19

08:36 "A veces pensamos que no nos va a tocar, no nos va a pasar, sobretodo a los que son más jóvenes. Es aquí cuando hay que despertar la conciencia de no solamente preocuparnos de que a nosotros no nos pase, sino que también preocuparnos de que a los adultos mayores", escribió.

José Miguel Viñuela, sorprendió a sus seguidores luego de grabar un relato que publicó en su cuenta de Instagram y donde aborda el complejo momento que vive su familia por el coronavirus.

Solo hace algunos días había hablado de su suegro, quien se encuentra internado luego de contagiarse con la enfermedad.

"Quería agradecer las miles de muestras de cariño que nos han mandado. Estamos pasando por una situación compleja, el coronavirus nos golpea de cerca y esa es la reflexión", comenzó.

"A veces pensamos que no nos va a tocar, no nos va a pasar, sobretodo a los que son más jóvenes. Es aquí cuando hay que despertar la conciencia de no solamente preocuparnos de que a nosotros no nos pase, sino que también preocuparnos de que a los adultos mayores también no les pase", añadió.





Y en este sentido, aseguró que "ahora es cuando más que nunca se echan de menos los abrazos, se echan de menos las visitas, las casas de nuestros papás, pero no podemos".