Francisco Pérez-Bannen cuenta cómo fue meterse a un río gélido del sur para vivir un rito mapuche

Cuando a Francisco Pérez-Bannen lo llamaron para invitarlo a ir al sur a vivir el We Tripantu, el año nuevo mapuche, sintió que era "un regalo del universo", una propuesta que no podía rechazar.

El actor es el protagonista del primer capítulo de "Gente de Tierra", el nuevo programa cultural de TVN que se estrenará este sábado 27 junio a las 19.30 horas y que invitó a seis famosos a descubrir la cultura mapuche. Como él, viajaron Catalina Pulido, Josefina Montané, Yann Yvin y Catalina Palacios.

A Pérez-Bannen le tocó viajar a Curarrehue, en la Región de La Araucanía, a vivir el We Tripantu junto a la comunidad Ruka Trankura, de la familia Coñoequir, quienes tienen un proyecto de difusión de su cultura mapuche.

Con ellos el actor pudo conocer de cerca la ceremonia que celebra el solsticio de invierno y el inicio de los días más largos. "Es un momento del año y una ceremonia súper potente", dice el actor sobre ese rito, para el que vivió la experiencia extrema de sumergirse en las aguas de un gélido río al amanecer, en un día lluvioso de junio del año pasado.

"A mí me tocó simbólicamente iniciar mi visita sumergiéndome en el río Trancura, a las 6 de la mañana, lloviendo. Es un río súper helado que para ellos es un símbolo de renovar energías, es un rito de renovación", explica.

"Olvídate la energía que te produce eso, después quedas prendidísimo", comenta. "Uno se imagina que va a quedar congelado todo el día y no, es todo lo contrario, yo al menos me sentí muy comprometido con el rito y lo viví y es impresionante lo que te produce a nivel energético, realmente es una renovación", agrega.

Recuerda que para la ceremonia llegaron comunidades de distintos lados -pehuenches, huilliches y mapuches- y que con ellos además pudo conocer maravillas culinarias tradicionales que lo dejaron fascinado. "A la hora de almuerzo todos ofrecían sus alimentos, que venían de sus lugares. Los del mar traían cosas del mar, todos traían sus platos más típicos según su territorio", cuenta.

De partida vivir la experiencia ya te produce un cambio, porque yo había leído de este rito pero nunca había tenido la oportunidad de vivirlo. Además vivirlo con comunidades mapuche que fueron muy generosos, muy amables, nos recibieron con mucho cariño y nos hicieron parte de ese rito y se tomaron tiempo para compartirlo, para explicarlo, entonces lo estás viviendo de primera fuente, con los herederos por siglos de esta culturas y estas tradiciones. Me sirvió por un lado para entender más y también para tomar más consciencia de nuestra relación con la naturaleza.

"Fue un viaje que fue todo muy mágico desde que me invitaron y cada momento que estuve allá fue muy enriquecedor", resume.

Por estos días de pandemia Pérez-Bannen está alejado de la actuación y enfocado en su emprendimiento. Se trata de una tienda de venta de alimentos saludables ubicada en La Reina y llamada La Siembra Granel.

Sin embargo, el actor estará de vuelta en las teleseries el próximo 30 de junio con el regreso a TVN de "Aquelarre", la recordada comedia de 1999 en la que interpretó al querido Toro Mardones.

"Ya me parecía que se habían demorado mucho en repetirla, si esa teleserie es muy entretenida", comenta al enterarse del reestreno de la ficción que transcurría en un pueblo donde no nacían hombres. "Yo lo pasé demasiado bien en esa teleserie, qué bueno que la repitan, me parece genial", dice y recuerda a su personaje, un hombre de campo que vivía en un establo con su vaca y que tenía una vocación por hacer felices a las mujeres del pueblo. Como ellas lo necesitaran.

"Es de los personajes que yo atesoro con más cariño, no sólo porque lo pasé muy bien, sino porque hasta ese momento yo como actor no tenía muy claro si era posible para mí hacer comedia con cierta gracia", comenta el actor.