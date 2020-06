Josefina Montané cuestionó el regreso de "Soltera Otra Vez"

Tras la salida del aire de "Bailando por un Sueño", Canal 13 anunció que en su lugar se transmitiría nuevamente la primera temporada de la teleserie "Soltera Otra Vez".

Fue una se sus actrices principales, Josefina Montané, quien cuestionó la decisión del canal, abordando los mensajes que se transmitían en ese entonces sobre la representación de las mujeres.

"Siento que las decisiones que toma Canal 13 van por lo comercial más que por lo ético. Entonces en ese sentido no estoy de acuerdo", dijo en FMDos.

"Me han pasado cosas con este reestreno porque, para ser súper sincera, no estoy de acuerdo con este reestreno. También es mi primer personaje. No la he visto, la verdad, pero hay mucha gente que se vuelve a reencontrar con 'la flexible'. También desde ahí en adelante yo empiezo a construir mi carrera, entonces no sé, me pasan cosas", replicó.

Y en esta misma línea, profundizó en que la teleserie dirigida por Herval Abreu, acusado de abuso sexual por diversas mujeres, contenía ciertos "arquetipos".

"Ya que la están dando, sería bueno también ver cómo ven a veces a las mujeres, o hace 7 años cómo veíamos a la mujer. Los arquetipos que se hacían", añadió.