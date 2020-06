Fernanda Urrejola tras revelar su relación con Francisca Alegría: "Cuando subí la foto en Instagram aparecieron personas muy violentas"

La actriz Fernanda Urrejola, estuvo en el programa "El Paeritivo" que se transmite por el Instagram de Revista "Velvet".

En la oportunidad, la artista habló sobre su homosexualidad y de cómo sintió después de compartirlo con sus seguiodres con una fotografía junto a su polola Francisca Alegría.

“Quiero ser libre, quiero vivir la vida, ir explorando, cuando lo conté hubo ciertas personas que reaccionaron y me dijeron: ¿ahora qué eres?, yo no quiero etiquetas, me enamoré de una mujer maravillosa, si el día de mañana terminamos y me vuelvo a enamorar de un hombre, qué se yo…en este momento es esto y estoy feliz”, dijo.

Además, aseguró que “nunca estuve en ningún closet, todos mis cercanos sabían, mi familia sabía, mis mejores amigas sabían, y cuando iba a Chile tampoco me escondía, no era un tema, pero la lucha no es por uno, hay tanta gente que está en el clóset pasándolo muy mal”.

“Yo no me identifico con mi sexualidad, soy mucho más que la sexualidad…yo necesité contar mi historia porque soy muy honesta", dijo, añadiendo que "cuando subí la foto en Instagram aparecieron personas muy violentas, pero el 90% mucho amor. Hay veces que les contesto, porque me parece bueno poner el tema como para discusión y para tener reflexión al respecto, pero después lo restrinjo y no me interesa que estén en mi feed y si les molesto no es problema mío", cerró.