Álvaro Gómez recuerda el intenso entrenamiento para "Las Vega's" que le dejó una lesión hasta hoy

Álvaro Gómez recuerda que lo primero que le preguntaron cuando le ofrecieron ser Robinson en “Las Vega´s” fue: “¿Cómo estás debajo de la camisa? “Y yo quedé loco”, cuenta. Pero claro, se trataba de un personaje que era un vedetto que bailaba en el caño ligero de ropa en un night club manejado por mujeres. Y como llevaba un rato sin trabajo en televisión, recuerda que respondió: “Dame un mes y te doy lo que necesitas”.

Así fue que se puso en las manos de un personal trainer que le sacó el jugo. A tal punto, que le dio una tendinitis en un brazo que le impidió seguir bailando en el caño y que todavía, cada cierto tiempo, le recuerda que Robison le costó sangre, sudor y lágrimas.

“De verdad fue un sacrificio porque tuve que cambiar mi dieta, dejar de comer golosinas, que me encantan, dejar el destilado, un montón de cosas, entonces fue bien sacrificado, más encima con dolencias físicas, pero a la larga la gratificación fue superior”, dice a hoyxhoy Gómez a siete años de la teleserie que volverá a las pantallas de Canal 13 este lunes 29 de junio, después de “Soltera otra vez”.

El actor aplaude el regreso de la teleserie, que protagonizaban Francisca Imboden, Lorena Bosch, María José Bello y Josefina Montané, como las dueñas del club nocturno, y Cristián Campos, Mario Horton, Cristián Arriagada y el mismo Gómez, como los vedettos. “Me parece increíble que se vuelva a posicionar productos nacionales en la pantalla, es un despropósito tener la pantalla plagada de productos internacionales si en realidad acá, creo yo, hay buenas producciones”, comenta.

Y dice que también tiene beneficios personales: “Siendo un año bastante difícil en el plano laboral también es súper bueno, porque voy a ver la retribución a través de Chileactores”.

Hay algo bien significativo, una temática que tiene que ver con la mujer empoderada. Si bien es cierto es algo que se viene arrastrando, en ese momento en la televisión se explotaba mucho el cuerpo femenino y yo creo que las mujeres estaban cansadas, y con justa razón. Entonces apareció esta teleserie que de alguna manera daba vuelta la tortilla y se transformaba, entre comillas, en una especie de regalo para las mujeres. Y empatizar con el género femenino, porque si la mujer tenía que exponer su cuerpo de esa forma nosotros como hombres nunca comprendimos el pudor que podía significar. Cuando a mí me tocó sacarme la ropa por primera vez yo estaba muerto de vergüenza, un pudor terrible que me costó sacarme.

O sea mientras la grababa, después el pudor vuelve, es intrínseco.

Antes de que se desatara la pandemia, Álvaro Gómez estaba trabajando en “La torre de Mabel”, teleserie para Canal 13 que tuvo que paralizar sus grabaciones y que él protagoniza junto a Paloma Moreno y Álvaro Espinoza.

La ficción alcanzó a grabar dos meses sin problemas, pero luego vino el coronavirus y, con ello, los protocolos sanitarios en el set que prohibían besos y la cercanía.

Es raro porque nosotros, en las oportunidades que tuvimos de retomar, los besos y el contacto físico estaba prohibido, así que yo siento que por un tiempo eso aguanta, pero después a la larga no sé cómo va a ser. Nosotros con “La torre de Mabel” alcanzamos a grabar una buena parte antes de que se viniera la pandemia, pero no sé qué irá a pasar con una teleserie completamente nueva. Es un panorama muy complejo porque si no hay vacuna el otro año se podría repetir el mismo escenario.