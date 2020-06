Diputado Baltolu hizo insólito comentario sobre 'Cómo Asesinar a Felipes' y banda le respondió: "Por eso estamos como estamos"

El diputado Nino Baltolu (UDI) realizó una insólita intervención en la Comisión de la Cultura, Artes y Comunicaciones donde cuestionó la asignación de fondos públicos al grupo musical llamado "Como Asesinar a Felipes"

"No sé si es grupo, no sé qué es lo que es... no sé si es una banda. Pero dice, banda Como Asesinar a Felipes, que fue elegido dentro de los grupos que están tomando recursos del Estado", expresó el parlamentario.

Además dijo que "cada uno puede colocarse el nombre que quiera, pero no sé si es consecuente con la cultura".

"Nos gustaría saber qué es lo que hacen y qué son esos grupos. Cómo colocan en el título cómo asesinar a alguien", añadió.

Baltolu insistió diciendo que "pudo haber sido Felipe, pudo haber sido Juan, pudo haber sido Pedro".

Por su parte, la banda músical respondió estos dichos a través de su cuenta oficial de Instagram donde publicaron el video y señalaron "¡Por esto estamos como estamos, gobernando desde la ignorancia! Cualquier palabra sobra #prendelamecha".