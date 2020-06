Faloon mostró sus íntimos tatuajes en redes sociales: "En mi cuerpo va marcada mi vida"

15:00 "No me tatúo por tener más tatuajes, me gustan sólo en los lugares que no se ven fácilmente", contó.

"Me gustan los tatuajes en mi cuerpo siempre y cuando tengan un significado no me tatúo por tener más tatuajes, y me gustan sólo en los lugares que no se ven fácilmente y si se ven que se vean sexys", comentó Faloon Larraguibel, en su cuenta de Instagram.

Sus palabras fueron acompañadas por una imagen donde muestra varios de sus íntimos tatuajes. "En mi cuerpo va marcada mi vida, mi familia", añadió.