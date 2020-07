José Antonio Neme: "No estaba tan deseoso de la tele, sí de volver a trabajar, a producir"

Después de seis meses alejado de la televisión, tras su comentada salida de Mega, José Antonio Neme hará su regreso el próximo 6 de julio, cuando debutará por las pantallas de La Red como panelista del espacio de la tarde "Hola Chile".

"Estoy contento, entusiasmado, con hartas ideas", dice sobre su llegada a La Red el periodista, que en los últimos meses estuvo dedicado a su programa en radio Pudahuel.

Desde el próximo lunes el periodista compartirá pantalla por primera vez con Julia Vial y Eduardo de la Iglesia en "Hola Chile". "Llego dispuesto a ser un súper aporte para el programa desde lo periodístico, desde lo lúdico y desde lo personal también, porque uno involucra también lo que uno es", comenta. "Yo creo que nos vamos a llevar bien", dice sobre sus nuevos compañeros.

Pero ése no será el único rol que asumirá Neme en su nuevo canal. Además se incorporará un día a la semana a "Mentiras Verdaderas" y tiene planeado estrenar en los próximos meses un programa político que conducirá.

Sobre el papel que jugará en el estelar conducido por Eduardo Fuentes, Neme explica que "ahí tengo una participación menor, voy a ir un día a hacer un espacio probablemente de información internacional, que no la podemos perder de vista en un año como este, de pandemia mundial, de elecciones en Estados Unidos, de crisis en Brasil".

Y confiesa un especial fanatismo por una de las panelistas de "Mentiras Verdaderas": "Me encanta la Doctora Cordero, estoy absolutamente enamorado de ella, encuentro que es la mujer más lúcida que hay hoy día en la tele".

No tanto la verdad. No estaba tan deseoso de la tele, estaba deseoso a lo mejor de volver a trabajar, a producir, pero de la tele no. Igual hubo un par de ofertas que llegaron y no se concretaron, de otros canales más grandes. Pero bueno, esto llegó rápido y concreto y muy interesante y desafiante y mi olfato me dijo "sí, a este barco hay que subirse".

Es un programa político, que va a ir el día domingo en la mañana y entra en las ligas del "Mesa Central" y "Estado Nacional". Es un formato que se parece a uno norteamericano, que va a haber que adaptar. La idea es que esté al aire luego, porque la contingencia empuja un programa así. Están pasando muchas cosas, viene el plebiscito, las municipales, las presidencial después, entonces el canal quiere contar con ese contenido lo antes posible.

A seis meses de su despido de Mega -donde dijo que en su salida se sintió "maltratado"- Neme dice que ya dio vuelta la página: "Perder un trabajo siempre es duro, más cuando no hay una razón que tenga que ver con uno directamente". "Pero la verdad es que ya pasó un tiempo y no vale la pena volver a eso, es una experiencia más", añade.

Aunque sí tiene una mirada crítica de lo que sucede hoy en día con la industria televisiva: "Si los canales siguen en la lógica de hacer televisión vendiendo edificios y echando gente, no van a llegar a ninguna parte. No tiene sentido tratar de hacer un oferta programática de calidad cada vez con menos gente y menos infraestructura solamente para generar utilidades al dueño tal o cual".