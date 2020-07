Kel Calderón reveló que "la cuarentena ha hecho cosas muy raras con mis papás"

Kel Calderón habló de su familia en el programa “Velvet al Desayuno”, específicamente sobre su madre y cómo ha llevado la cuarentena en medio de la emergencia por coronavirus.

"Los papás se ponen súper porfiados, a mí no me hizo caso cuando le escribí en su teléfono, le dije: no tienes 20 años y no me pescó… lo puse en mis stories y todos comenzaron a escribir: ándate para la casa…ella me dijo: ´no puedo creer que mi propia hija me esté funando´”, aseguró.

Asimismo, aseguró que en esta época la actitud de sus progenitores también ha cambiado.

"La cuarentena ha hecho cosas muy raras con mis papás…mi mamá está más joven que yo, mi mamá anda con la bota larga, producida, se maquilla todos los días porque se va a juntar con Félix, está más joven que yo…y mi papá que siempre ha sido un trabajólico, rayado de trabajólico, siempre anda apurado y la cuarentena lo tiene de barba, tiene rutinas de ejercicio porque no quiere ponerse viejo, está más relajado”, añadió la influencer.