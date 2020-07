Pancho Saavedra: "Estoy muchas menos horas en pantalla que la Tonka y Amaro, incluso que los políticos"

Actualmente Francisco Saavedra está los siete días de la semana en pantalla por Canal 13. De lunes a viernes coanima "Aquí somos todos" junto a Ángeles Araya y los fines de semana las repeticiones de "Lugares que hablan" van en cuatro horarios distintos, incluido el estelar el sábado.

Entre risas, el animador dice que está lejos de ser el rostro de la señal con más horas al aire: "Estoy muchas menos horas que la Tonka y Amaro en pantalla, incluso que los políticos jajajá".

Aunque la pandemia obligó a posponer una nueva temporada de "Lugares que hablan", por estos días las repeticiones de capítulos antiguos dan buenos resultados a nivel de sintonía. El sábado pasado el espacio de viajes lideró en horario prime con 14,4 puntos de rating, según datos de Canal 13.

"Tengo la sensación de que la gente quiere ver el Chile que éramos antes, ese Chile sin mascarillas", infiere el animador sobre el éxito de las repeticiones. "Además hay mucha gente que no había visto el programa, entonces se lo estamos mostrando también a un nuevo público y eso es la raja. Me llamó Stefan Kramer y me decía 'me tienes cagado de la risa', y claro, porque no estaba nunca en la casa, siempre estaba actuando y no podía verlo, entonces eso es muy bueno", agrega.

Después de ocho años al frente del programa, Pancho Saavedra lo defiende con uñas y dientes de las críticas que lee en redes sociales. "Alguien me dijo en Twitter que yo romantizaba la pobreza y esa es una mentira súper grande, porque mi programa es una radiografía de Chile, nadie está romantizando la pobreza. Uno se siente orgulloso de que existan compatriotas que con tan poco puedan hacer tanto y ser tan felices y no ser amargos como la persona que escribió eso", dice enfático."Yo no soy un guía de turismo, mi programa es el que muestra el alma de la gente y el Chile hermoso pero desigual", sentencia.

Tiempos sin viajes

Sin embargo, la pandemia tiene alejado a Saavedra de "Lugares que hablan". El animador cuenta que, antes del virus, sus planes eran grabar la nueva temporada. Pero para eso tiene que poder viajar por el país, algo que es imposible en tiempos de cordones sanitarios y cuarentenas.

Y aunque en abril estrenó el primer programa hecho en pandemia, "Abrazo en línea", ese proyecto llegó a su fin tras ocho episodios. Por eso, explica, se sumó a "Aquí somos todos", el programa de servicio conducido por Ángeles Araya que con la llegada del animador y con un nuevo horario, a las 18.30 horas, ha remontado en sintonía.

Saavedra asegura que él sólo llegó a apoyar temporalmente y que apenas pueda agarrará su bolso de viaje. "'Aquí somos todos' tiene una animadora y se llama Ángeles Araya, yo voy a ser su compañero durante algún tiempo, porque yo también tengo que trabajar", explica. "Yo lo único que estoy esperando es que cuando se empiecen a abrir los cordones y esto empiece a pasar un poco poder ponerme las botas y salir a grabar mis programas", insiste.

Pero es un programa que parece calzar contigo...

A mí siempre me ha gustado ayudar, tengo metido el gen de la ayuda en mi corazón. Yo me siento un privilegiado de poder estar en pantalla para ayudar a los demás y me siento súper afortunado de compartir con Ángeles y que haya tenido la generosidad de recibirme algunos meses en que yo con mi equipo estamos sin poder trabajar, porque esta es una propuesta de ella, fue Ángeles la que pidió que yo la fuera a acompañar, ella me estuvo llamando insistentemente, yo podría estar en mi casita de lunes a viernes.

Un sitio, un libro y más

La próxima semana Saavedra lanzará su sitio web, franciscosaavedra.cl, que dice sí será "una guía de turismo", basada en el conocimiento que ha acumulado en sus ocho años de viajes. "Es mi aporte para que la gente decida sus próximos destinos, porque lo que tenemos que hacer hoy día es apoyar el turismo nacional", comenta.

Pero ese no es su único proyecto. Adelanta que pronto lanzará su tercer libro y que el próximo lunes volverá con su programa por Instagram, "Socios", junto a Jorge Zabaleta, Kramer y Pedro Ruminot.

"El primer día de encierro yo dije 'aquí hay que hacer cosas, hay que reinventarse o yo me voy a volver loco'; yo no quiero estar todo el día viendo Netflix ni metido en Twitter, donde la gente lo único que hace es odiar, no, hay que hacer cosas'", explica.