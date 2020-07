Daniela Palavecino sobre polémica situación con Diego Boneta: "Se sacó de contexto".

Durante el Festival de Viña del Mar que se realizó el 2019, la actriz Daniela Palavecino vivió un polémico momento cuando entrevistó a Diego Boneta y lo besó.

La intérprete conversó con Alfombra Roja donde Eugenia Lemos le preguntó de este momento y Palavecino contó que "era algo que estaba actuado, no era solamente yo, se sacó de contexto".

Además, aseveró que lo pasó "súper mal" luego de lo ocurrido. "Lo que me pasó con Boneta nunca se me dio la oportunidad de hablar bien de lo qué paso", asegurando que la marca con la que trabajaba pidió no hablar del tema.