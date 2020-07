Karol Lucero rompió el silencio tras el "bullying" que ha recibido: "No tengo nada que ocultar"

16:16 "Conversé con una sicóloga. Le pregunté. De hecho, ella me habló para preguntarme como estaba y le di mis argumentos. ¿Y sabes lo que me dijo? Que era mi culpa que esto a veces pasara, porque me demuestro una persona muy fuerte", comentó.

Karol Lucero realizó una trasmisión en vivo por instagram, donde abordó los diversos comentarios que suele recibir por redes sociales.

En la oportunidad, estuvo presente su novia, Fran Virgilio, además de Joaquín Méndez. "En el estallido social me dijeron ‘Karol degenerado’. Una persona, no quiero ni cuatro ni cinco, solo una persona, una, que diga si alguna vez abusé, acosé, si algún amigo o compañero de curso, o si hay algunas demandas en un juzgado o algún tribunal, alguna causa. ¿Hay algo de eso?”, replicó.

"Ahora mucha gente me ha dicho ‘oye, estafador’. Nuevamente, nombra una persona. Porque para que exista una estafa tiene que haber un estafado. Nombra a una persona, una, no dos, tres o cuatro, una que diga ‘a mi Karol me robó dinero’ o ‘Karol me estafó’. Una sola persona".

Y en este sentido, reveló que habló de estos hechos con un especialista. "Conversé con una sicóloga. Le pregunté. De hecho, ella me habló para preguntarme como estaba y le di mis argumentos. ¿Y sabes lo que me dijo? Que era mi culpa que esto a veces pasara, porque me demuestro una persona muy fuerte. ‘Si tú hubieses mostrado debilidad, te hubieses puesto a llorar, hubieses caído en drogadicción, o en alcoholismo, depresión, la gente diría ‘oye, paremos, porque de verdad le afectó lo que estamos diciendo’. Pero como no te entran balas, la gente trata de dar, dar y dar’".

“Y lo que pasa con cualquiera del medio que le han hecho este tipo de bullying. ¿Cuándo paran? Exceso de drogas, exceso de alcohol, intentó suicidarse o cayó en depresión y está hoy día internada en una clínica. Ahí paran todos de molestar”.

Con ello, replicó que "no tengo nada que ocultar y nunca le he hecho daño a nadie. Porque si tuviese algo que ocultar o le hubiese hecho daño a alguien, no sería capaz de hacer una historia, hacer un vivo, subir una publicación, porque algo estaba ocultando".