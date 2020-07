Yamila Reyna respondió a cuestionamiento de usuaria por publicar destapada fotografía

Revuelo y diversas reacciones generó Yamila Reyna, después de compartir una fotografía en su cuenta de Instagram, donde aparece con su torso al descubierto.

Además de "likes", la imagen también recibió comentarios, como el de una usuaria que la cuestionó por posar de esa forma.

"¿Crees que con esas fotos te harás más popular? Mientras más sencilla muchísimo mejor, le caerás mejor a todos y no solo a los cochinos, eres hermosa simpáticas y no tienes para que hacer eso", escribió la mujer.





Pero Yamila no lo dejó pasar y respondió: "Amo mi cuerpo. No me avergüenzo ¿Tú sí?", cerró, generando una ola de comentarios con su comentario.