Nicole Putz aseguró que recibe recurrentes críticas por lucir maquillada en sus fotografías tras ser madre

La influencer Nicole Putz, habló en el programa "El Aperitivo" que conduce Jordi Castell, emitido por el Instagram de la revista Velvet, sobre cómo han sido sus primero meses como madre.

Y en específico, abordó las recurrentes críticas que ha recibido por lucir maquillada y arreglada.

“El Instagram te atomiza ene. No es mi diario de vida, muestra una parte de lo que yo quiero mostrar (…) Una niña, a raíz de eso, se quejaba porque me decía: ‘Ay, tan tiesa en tu fotos’. Pero para mí es parte de la creatividad”, comenzó.

"Me chocó y me impactó la reacción de la gente, mucha señora enojada así como ‘esta debe estar dejando la guagua sola ahí, mientras se encrespa la pestaña’”, aseguró.

Y en este sentido, aseguró que “somos muy conservadores socialmente y uno pensaría que no. Y sí lo somos (…) Si hay alguien que quiere dedicarse a su guagua y estar todo el día en pijama y que nadie la hinche, está perfecto”.

Y ante esto, la ex panelista de TV aseguró tener "días con cara de poto también, pero no estoy preocupada del celular cuando pasa eso (…) Yo me arreglo y todo eso porque me entretiene”, cerró.