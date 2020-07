Madre de Raquel Castillo se encuentra desaparecida hace tres meses

Raquel Castillo se hizo famosa gracias a sus polémicos y curiosos castings en programas de talentos, tales como Factor X Chile o Talento Chileno, y tras su breve pero recordado paso por la televisión nacional se fue a Perú, donde lleva viviendo 7 años.

Pero actualmente Castillo está viviendo una dramática situación, debido a la desaparición de su madre de 81 años hace al menos 3 meses. Acorde a lo que detalló al medio La Cuarta, desconoce el paradero de su mamá, Rosalía del Carmen Garay Pérez, desde inicios de abril pasado.

“Me enteré que había tenido un accidente en su casa donde se fracturó la cadera. Incluso, la tuvieron que sacar por arriba de la casa para llevarla al Hospital Traumatológico de Santiago”, señaló.

Pero tras este episodio no tuvo más contacto con ella, indicando que “Supe que la habían trasladado a Curacaví y luego a Espacio Riesco, pero no la encontré. Incluso, me han dicho ‘está pérdida, ya no hay nada que hacer’. Así han pasado los meses”, sostuvo.

Castillo indicó que “(Yo) siempre estaba yendo y viniendo. Hay personas que me dicen ‘por qué la dejé sola’, pero llevo 7 años en Perú. No es que me haya ido hace poco y siempre la visito, le llevo regalos”.