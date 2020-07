Carolina Soto sueña con la conducción en TV

Desde que comenzó la pandemia, el canal de IGTV de Carolina Soto (@carosotooficial) pasó de tener una docena de videos a reunir más de 80. Además de algunas actuaciones en cuarentena junto a colegas como Leandro Martínez, entre los clips hay varios episodios de "Noche de Reinas", un programa que la cantante creó a comienzos de junio y en el que ha entrevistado a una serie de personalidades que van desde Connie Achurra, Pamela Díaz y Maura Rivera, hasta la anfitriona de Fausto, Maureen Junott.

"He estado explorando todas las posibilidades que hay ahora, y me ha gustado mucho lo de hacer cosas por redes sociales", explica la artista. "Y surgió la idea de hacer este programa, donde entrevisto a puras mujeres que son bien power como para resaltar sus talentos, sus virtudes y para que la gente las conozca más a fondo".

Aunque de origen improvisado, la iniciativa se ha transformado en uno de los grandes proyectos de la cantante, que incluso piensa a futuro: "Me encantaría el día de mañana hacerlo en algún canal, en alguna plataforma que me apoye. Yo feliz. Aparte que ha sido una incursión que me ha permitido entrevistar a mis amigas, a mis pares, y ha sido súper lindo resaltar las virtudes de la otra, que no se da mucho".

Eso sí, Soto dice ser consciente del momento complejo que vive el medio y que se ha expresado en hechos como la reciente puesta en venta del histórico edificio corporativo de TVN, el canal donde su carrera despegó cuando en el 2002 participó en la primera generación de "Rojo, Fama Contra Fama".

"Me da mucha pena ver todo lo que está pasando. Yo tengo los mejores recuerdos de TVN y de ese edificio, de todos sus pasillos, de los baños, de los escenarios. Pero lo que más me duele es que hay gente que queda sin trabajo y proyectos muy buenos que quedan en nada", dice la cantante, haciendo referencia a la reciente cancelación de "Rojo de Chile", proyecto en el que incluso participó como coach.

Creo que es todo muy triste porque además de los recuerdos que tengo vinculados al programa, se pierde una plataforma que daba un espacio a los jóvenes, a los talentos que tienen tanta hambre de ser conocidos como la tuvimos nosotros en un momento y de que la gente los quiera. Por eso también yo abrí un espacio en mis redes para los talentos nuevos. Creo que es súper importante tener esa generosidad con tus pares para que se puedan mostrar igual como nosotros lo hicimos hace tantos años.

Sin balada

Además de un espacio para destacar talentos femeninos, "Noches de Reinas" nació con la intención de acompañar el lanzamiento de un nuevo single que la cantante finalmente presentó hace una semana.

La canción se titula "La reina soy yo" y es, según la propia artista, un renacer en su carrera. "Es completamente otro aire. Tiene sonidos nuevos, ya no es una balada, no hablo del amor ni de que te vas, ni que me quedo, ni que te odio, ni que te amo. Todo es distinto", explica Soto.

En efecto, en el tema que la cantante compuso y produjo junto al productor José Miguel Alfaro tiene un ritmo cercano a la música disco y una letra con un potente mensaje de empoderamiento femenino y cercano a las consignas del feminismo.

"Aunque no sé si la palabra es feminismo", precisa. "Es algo femenino no más, como un himno para bailarlo en la casa. Yo me siento reina siempre. Ese es el mensaje que le quiero dar a las mujeres y a la comunidad LGTBI".

O sea, la canción nació para ir dirigida a la comunidad LGTBI. Yo siempre he sido parte de ellos, mi música siempre ha estado inmersa en la comunidad y han apoyado mucho mi carrera desde que partí. Esta canción viene a reencontrarme con ellos.

Estamos trabajando en un EP. Esta canción va a ser parte de ese EP que esperamos materializar yo creo a fin de año. Y bueno, vamos a hacer un concierto en agosto vía streaming. Todos los artistas estamos haciendo eso porque también tenemos que trabajar; nosotros vivimos de esto, vivimos del show, entonces tenemos que generar estos espacios donde la gente pueda disfrutar desde su casa, con una entrada muy barata para que la gente pueda pagar y lo pase bien con nosotros. Y bueno, yo creo que en unos tres meses más vamos a lanzar un nuevo tema, que no sé en qué línea va a ir porque este EP justamente habla de la diversidad musical que uno pueda tener como artista, darse la licencia de no caer en un solo estilo. Tenemos que dejar de pensar que una baladista sólo debe hacer baladas para siempre.

Es que yo misma lo provoqué y no me molestaba tampoco, para nada. Pero la gente de repente se queda con eso y exige que una cante baladas siempre. Pero yo creo que en los tiempos en los que estamos ahora podemos darnos el lujo de atrevernos a romper los esquemas.