Patricia Maldonado criticó a Cathy Barriga por episodio con intendente Guevara: "No sé qué había tomado o fumado"

La ex panelista de Mucho Gusto, Patricia Maldonado, criticó duramente a la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, luego de encarar al intendente Metropolitano, Felipe Guevara, durante un punto de prensa.

En un nuevo programa emitido de 'Las Indomables que es conducido por Claudia Schimidt, Catalina Pulido y Maldonado, ésta última manifestó que "¿Alguien vio el juguito que dio de nuevo la señora Cathy Barriga? Impresentable, de la forma que trató al intendente, cómo le gritaba… es una autoridad, ella es una alcaldesa, ella tiene que mantener el equilibrio".

"Si ella le falta el respeto, ¿qué le puede pedir a su comunidad? Le gritaba de una manera, de verdad que yo no sé qué había tomado o fumado. No sé qué es lo que le pasó. Lo trató de mentiroso, le gritó hasta que se cansó y después le dijo ‘nosotros le hacemos la pega", añadió.

Además, la opinóloga manifestó que "cuando a ella le dicen algo, ella pone abogado, o sea el intendente también la puede demandar porque puede decir ‘yo no soy mentiroso y usted me tiene que probar que yo no soy mentiroso".

"Entonces, ¿de qué respeto estamos hablando?, ¿cómo le vamos a pedir respeto a la comunidad si las autoridades faltan el respeto? (…) Lo que hizo fue una grosería", aseveró.

Finalmente, Maldonado indicó que "ahí es donde se le sale la ‘pobla’, se pone chora, eso es lo que a ella le gusta, ella sigue pegada en Mekano, ella sigue siendo la robotina, a ella le gusta el show".