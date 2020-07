Christell Rodríguez confesó el impacto que generó en su familia el recordado episodio del "dolor de guatita"

En una conversación con el programa CHVenCasa, conducido por Nicolás Copano, la ex niña rojo Christell Rodríguez se refirió a su fama de pequeña y reveló detalles del episodio cuando le dolía la guatita.

Cabe recordar que los padres de Rodríguez fueron muy críticados luego de que se viera como si ellos quisieran seguir con el show, mientras sy hija sentía mal.

Algo que desmintió Christell, pues detalló que "yo me pongo en los zapatos de mi papá, tener dos personas (productor y sonidista) que todo el rato (te presionen), te pongan el micrófono acá, ‘dile algo, dile algo’. Finalmente mi papá toma el micrófono y me dice ‘hija, ¿hagamos una más?’, en todo momento con un tono de pregunta. No me estaba obligando a hacerlo".

"Y yo le digo, ‘si canto otra me puede doler la guatita y voy a vomitar’. Y ahí es donde mi papá me dice que hagamos otra y nos vamos. Yo no asimilaba que estaba frente a miles de personas. A alguien se le ocurrió grabar eso y así de fácil las cosas de sacan de contexto", añadió.

También, la ex niña Rojo reveló las consecuencias de lo que trajo ese episodio "sí, a raíz de eso se hace la acusación en televisión, lo cual no es menor y en el canal hablaron con mis padres. Mis papás dijeron que obviamente era mentira y que se sentían decepcionados de que pensaran que podía ser real (que la obligaran a cantar)".

"En el canal empezaron a dejaron de llamar, las visitas semanales comenzaron a bajar, hasta que no había más contacto con la producción", aseveró.

Finalmente, contó que su padre aún sigue recibiendo comentarios negativos debido a esa situación. “Fue mucha la exposición, muchas veces les tocó que incluso gente que él conocía le dijera muy en mala onda ‘explotador’, ‘¿todavía explotas a tu hija?’, cerró.