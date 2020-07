Daniela Castro escribió emotiva despedida a su abuela que falleció por Covid-19

La ganadora de MasterChef Chile, Daniela Castro, compartió con sus seguidores de redes sociales una emotiva despedida a su abuela quien falleció por Covid-19.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Castro publicó una fotografía de su abuela y escribió que "estos di´as estaba pasando por unos di´as complicados que solo unos pocos sabi´an... un dolor que hoy se hace ma´s fuerte, una ansiedad y un miedo que hoy que hizo realidad".

"A veces no se hasta que´ punto contarles lo que me pasa... y eso que cuento casi todo. Pero siempre llego a la conclusio´n que me hace bien hablarles, me hace bien leerlas y me gusta ser honesta con ustedes tanto en mis alegrías como en mis tristezas", añadió.

La chef expresó que "jama´s pense´ que este bicho seri´a lo que hari´a que mi abuelita dejara este mundo... crei´a que seri´an sus otras enfermedades las que hari´an que se fueran... y en un tiempo ma´s... jama´s crei´ que seri´a asi´ de ra´pido, asi´ de doloroso, asi´ de fuerte".